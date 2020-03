Ötisheim – Von Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt

Anzeige

Ötisheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Landstraße 1132 zog sich eine 64-jährige VW-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Gegen 18 Uhr war die Autofahrerin zwischen Maulbronn und Ötisheim unterwegs, als sie eigenen Angaben zufolge nach rechts in den Grünstreifen kam und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In der Folge kam der Wagen von der Fahrbahn ab, überschlug sich an einer Böschung und kam letztlich auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen.

Durch den Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt und in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt. Das Fahrzeug konnte mit Hilfe der freiwilligen Feuerwehr Ötisheim geborgen werden.

