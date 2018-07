Ötisheim – Zigarettenautomat gesprengt

Enzkreis (ots) – Unbekannte haben am Sonntagvormittag zwischen 00:00 und 10:45 Uhr einen Zigarettenautomaten in Ötisheim aufgesprengt. Aus dem vor einer Gaststätte in der Maulbronner Straße aufgestellten Automaten erbeuteten die Diebe hierbei das enthaltene Bargeld sowie Zigaretten von noch unbekanntem Wert. Der Zigarettenautomat wurde hierdurch nahezu komplett zerstört.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4009705