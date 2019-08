Offenburg – 28 Sachbeschädigungen, Verdächtiger festgenommen

Anzeige

Offenburg (ots) – Nachdem Unbekannte in der Offenburger Oststadt mehrere Sachbeschädigungen begangen hatten, kam am Samstagmorgen der entscheidende Hinweis. Ein Anwohner meldete kurz nach 6 Uhr einen Mann, der in der Schillerstraße ein Gebäude beschmierte. Der Hinweisgeber konnte die alarmierten Polizeistreifen über Telefon zu dem Unbekannten heranführen, so dass der 32-jährige amtsbekannte Mann kurz danach am Ebertplatz festgenommen werden konnte. Nach der Feststellung von zunächst zehn Sachbeschädigungen, der Anzeigenaufnahme und weiterer polizeilicher Überprüfungen wurde der Offenburger gegen 7 Uhr wieder nach Hause entlassen. Kurz vor 8 Uhr meldete dann ein Spaziergänger im Klopstockweg noch weitere 18 beschmierte Fahrzeuge. Insgesamt wurden bis zum Vormittag 28 mit Farbe beschmierte Fahrzeuge sowie Gebäude, Verkehrseinrichtungen und Bushaltestellen von dem Bereich Seidenfaden über den Klopstockweg, die Schillerstraße und am Ebertplatz festgestellt. Ob der Mann alleine unterwegs war oder auch noch andere Personen für die Sachbeschädigungen in Betracht kommen, werden die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Die Polizei bittet Hinweisgeber oder weitere Geschädigte aus der Offenburger Oststadt sich mit dem Polizeirevier in der Hauptstraße, Telefon 0781/21-2200, in Verbindung zu setzen.

/ks/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4351062