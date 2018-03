Offenburg, A 5 – Anhänger auf Abwegen

Offenburg (ots) – Der Schreck dürfte einem Autofahrer nach einem noch unerklärlichen Malheur in den heutigen Morgenstunden noch immer in den Gliedern stecken. Gegen 5.16 Uhr ´verabschiedete´ sich der am Fiat des Mannes angebrachte Anhänger und blieb auf der mittleren Fahrspur der A 5 zwischen den Autobahnanschlussstellen Appenweier und Offenburg stehen. Glücklicherweise konnte das unbeleuchtete Hindernis mit Unterstützung eines hilfsbereiten Lkw-Fahrers rechtzeitig auf den Standstreifen geschoben werden. Zu Schaden kam niemand.

