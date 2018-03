Offenburg, A 5 – Diesel abgezapft, gibt es Zeugen?

Offenburg (ots) – Während ein Berufskraftfahrer in seinem Lastwagen auf dem Parkplatz „Waldmatten“ ruhte und schlief, machte sich ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag an den Tanks seines Brummis zu schaffen. Diesel im Wert von etwa 800 Euro wurden zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Sonntagmorgen, 8.40 Uhr, unbemerkt aus dem Schwergewicht mit litauischer Zulassung abgezapft. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 mit den Ermittlern des Verkehrskommissariats Offenburg in Verbindung.

