Offenburg, A5 – Folgenschwerer Fehler beim Spurwechsel

Offenburg (ots) – Nach einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Offenburg ermitteln die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg gegen einen 22 Jahre alten Mann. Der BMW-Fahrer war gegen 18.50 Uhr in südliche Richtung unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen aufgrund von Unachtsamkeit beim Fahrstreifenwechsel einen Zusammenstoß mit einem Opel-Fahrer herbeiführte. Durch den Aufprall kam der BMW ins Schleudern, woraufhin er mit dem Mercedes einer 71-jährigen Frau zusammenstieß. Im weiteren Verlauf prallte der Unfallverursacher in die Leitplanke und kam auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen, in der entgegengesetzten Richtung, zum Stehen. Die Beifahrerin des Opel-Fahrers wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde zur Behandlung in das Ortenau Klinikum gebracht, die übrigen Betroffenen blieben unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 17.000 Euro.

