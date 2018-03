Offenburg, A5 -Ladung im Visier

Offenburg (ots) – Unbekannte hatten es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf das Transportgut eines Lastwagens abgesehen, welcher zwischen Mitternacht und 8 Uhr auf dem Parkplatz „Gottswald“ bei der A5 abgestellt war. Während dessen Fahrer gerade in seiner Kabine nächtigte, schlitzten die Langfinger die Plane des LKW auf und entwendeten so Kosmetikartikel im Wert von über Tausend Euro. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

