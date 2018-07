Offenburg – Ab ins Grüne?

Offenburg (ots) – Ein Ausflug ins Grüne war am frühen Freitag mit Sicherheit nicht das geplante Ziel einer Gruppe Heranwachsender, die mit ihrem Auto im Lohgässle in Richtung Weinstraße unterwegs waren. Die 19 Jahre alte Lenkerin des Seat kam in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und landete mit Pkw und vier Mitfahrern im Garten eines Anwohners. Hierbei beschädigte der außer Kontrolle geratene Wagen ein Gartenhaus und verschiedene Gegenstände. Ein von der jungen Lenkerin durgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von etwa 0,7 Promille. Nach der Auswertung der erhobenen Blutprobe erwartet die junge Dame eine Anzeige.

