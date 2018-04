Offenburg – Abgelaufen und entzogen

Offenburg (ots) – Ein abgelaufenes Kurzzeit-Kennzeichen wurde am Dienstagvormittag zum Verhängnis eines 39-jährigen Audi-Lenkers. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg erkannten den Wagen mit dem ungültigen Kennzeichen gegen 11:20 Uhr auf der Höhe der Raststätte Mahlberg-Ost. Im Rahmen einer daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass es dem 39-Jährigen nicht nur an der Zulassung, sondern auch an einer Fahrerlaubnis mangelte. Diese wurde ihm zuvor behördlich entzogen. Der Mann gelangt nun zur Anzeige.

