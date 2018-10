Offenburg – Abmontiert

Anzeige

Offenburg (ots) – Fachmännisch machten sich noch unbekannte Täter im Verlauf der vergangenen Woche in einem im Rohbau befindlichen Haus in der Wasserstraße zu schaffen. Wie die Beamten des Polizeireviers Offenburg am Montagmorgen feststellten, hatten die ungebetenen Besucher aus insgesamt sechs Wohnungen sogenannte Heizkreisverteiler für Fußbodenheizungen ausgebaut und damit das Weite gesucht. Es entstand ein Diebstahlschaden von rund 1.200 Euro.

