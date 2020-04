Offenburg – Aggressiv

Anzeige

Offenburg (ots) – Das aggressive Verhalten eines 19-Jährigen rief am Donnerstagnachmittag Beamte des Polizeireviers Offenburg auf den Plan. Der in einer Asylunterkunft und er Lise-Meitner-Straße lebende Heranwachsende soll dort offenbar vorsätzlich einen Backofen beschädigt haben. Die um Schlichtung bemühten Ordnungshüter beleidigte der 19 Jahre alte Mann fortlaufend. Neben der Sachbeschädigung erwartet ihn auch hierfür eine Anzeige. Weil der gegen 17:30 Uhr sichtlich alkoholisierte und mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Mann sich nicht beruhigen ließ, herumschrie und sich fortlaufend unkooperativ zeigte, musste er in Gewahrsam genommen werden und Zeit in polizeilicher Obhut verbringen. /ma

