Offenburg – Aktuelle Warnung vor „Enkeltrick“

Offenburg (ots) – Derzeit treiben dreiste Telefonbetrüger im Raum Offenburg ihr Unwesen. Wie in der Vergangenheit bereits regelmäßig berichtet, versuchen aktuell unbekannte Frauen an das Ersparte in erster Linie älterer Menschen zu gelangen, indem sie sich am Telefon als deren Enkelinnen ausgeben. Sie suggerieren hierbei glaubhaft, dringend einen größeren Geldbetrag zu benötigen und diesen bei ihren auserkorenen Opfern abholen zu lassen. Gehen Sie nicht auf entsprechende Forderungen ein. Es handelt sich hierbei um die Betrugsmasche „Enkeltrick“! Mehrere Angerufene haben sich bereits bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg gemeldet. Zu einer Geldübergabe ist es nach derzeitigen Erkenntnissen noch nicht gekommen. Die Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4265056