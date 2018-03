Offenburg – Alkoholisiert

Offenburg (ots) – Im Zuge einer Verkehrskontrolle in der Altenburger Allee konnte in der Nacht auf Mittwoch der Fahrer eines Opel festgestellt werden, der gegen 3 Uhr mit deutlich über einem Promille am Steuer seines Wagens gesessen hatte. Nach Auswertung der erhobenen Blutprobe erwartet den 63-Jährigen eine Strafanzeige und Post von der Führerscheinstelle.

