Offenburg – Alkoholisiert

Offenburg (ots) – Bei einer Kontrolle am Südring mussten Beamte des Polizeireviers in Offenburg am frühen Montag feststellen, dass der Lenker eines Transporters mit über einem Promille hinter dem Steuer saß. Der Endzwanziger befuhr gegen 1.30 Uhr die Offenburger Straße, als er trotz des Signals „Stopp Polizei“ noch ein ganzes Stück weiter fuhr. Nach Auswertung der im Anschluss erhobenen Blutprobe erwartet ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. /ma

