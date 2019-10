Offenburg – Alkoholisiert und aggressiv Widerstand geleistet

Anzeige

Offenburg (ots) – Die Aggressivität eines 33-Jährigen führte am Montagabend schlussendlich dazu, dass dieser in Obhut der Beamten des Polizeireviers Offenburg landete. Er hielt sich zuvor in Räumlichkeiten einer Spielothek in der Hauptstraße auf, als er dem Räumlichkeiten verwiesen wurde. Weil er sich weigerte und auch auf die Aufforderungen der hinzugerufenen Beamten wenig Regung zeigte, wurde er von diesen aus der Lokalität geführt. Vor dem Gebäude wurde der 33-Jährige schließlich deutlich aggressiv gegenüber den Beamten und leistete Widerstand. /ma

