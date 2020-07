Offenburg – Am Busbahnhof ausgeraubt? Gibt es Zeugen

Anzeige

Offenburg (ots) – Nach den bisherigen Angaben eines 20-Jährigen und den ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei, wurde dieser offenbar in den frühen Sonntagmorgenstunden am Busbahnhof Opfer einer Straftat. Seinen Schilderungen zu Folge, war er dort zwischen 4 Uhr und 4:30 Uhr mit einem Begleiter zu Fuß unterwegs, als er von einer dreiköpfigen Gruppe Unbekannter angesprochen wurden. Dabei soll zunächst die Geldbörse des 20-Jährigen entwendet worden sein. In der Folge soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und den Unbekannten gekommen sein. Dabei wurde offenbar gemeinschaftlich auf den Heranwachsenden eingeschlagen und sein Rucksack samt Bargeld entwendet. Außer dem Hinweis, dass eine der Personen einen dunkleren Teint hatte, konnte der junge Mann die Angreifer nicht näher beschreiben. Zeugen die Hinweise zu den Geschehnissen geben können, wenden sich bitte unter der Hinweisnummer: 0781 21-2820 an die Beamten der Kriminalpolizei.

