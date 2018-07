Offenburg – An Brücke hängen geblieben

Offenburg (ots) – Der Fahrer eines Klein-LKW fuhr am Samstagabend gegen 17:30 Uhr vom Pappelweg in Richtung Amselweg und übersah das Verkehrszeichen auf dem eine Höhenbeschränkung von 2,4 Meter für die Unterführung unter der Rheintalbahn angegeben war. Der Versuch, mit dem 2,95 Meter hohen Fahrzeug diese Passage zu unterfahren misslang. Durch den abrupten Stopp wurden Teile des Dachaufbaus abgerissen. Der 29-jährige Beifahrer, der nach Spurenlage keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, schleuderte mit dem Kopf in die Windschutzscheibe und verletzte sich hierbei schwer. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Der 31 Jahre alte Verursacher musste eine Blutprobe abgeben da Hinweise auf eine Alkoholisierung vorhanden waren. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt, die Brücke überstand den „Angriff“ unbeschadet. /rd

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4020464