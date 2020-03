Offenburg – An standhafter Tür gescheitert

Anzeige

Offenburg (ots) – Unbekannte Langfinger sind bei dem Versuch in ein Gebäude in der Wilhelmstraße einzusteigen offenbar an der standhaften Eingangstür gescheitert. Daran konnten Mitarbeiter am Sonntagmorgen entsprechende Beschädigungen feststellen. Das Eindringen in die Räumlichkeiten gelang den ungebetenen Besuchern im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen somit nicht. Der an der Tür entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

