Offenburg – Angegriffen und bestohlen? Zeugen gesucht

Offenburg (ots) – Ein 21-Jähriger soll am Mittwochabend in der Saarlandstraße von drei noch unbekannten Männern geschlagen und um Teile seines Besitzes erleichtert worden sein. Die mutmaßlichen Täter attackierten ihr Opfer seinen Angaben zu Folge gegen 22:30 Uhr mit Schlägen und entwendeten dabei offenbar dessen Halskette und Armbanduhr. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zu den Hintergründen und der Identität der Verdächtigen aufgenommen. Zeugen die hierzu Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei.

