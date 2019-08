Offenburg – Angesprüht, Zeugen gesucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Nachdem Unbekannte vermutlich am Mittwochvormittag mehrere Gebäude in der Hildastraße und Zellerstraße durch das Besprühen mit einem farbigen Schriftzug beschädigt haben, sind die Beamten des Polizeireviers Offenburg auf der Suche nach Zeugen. Wer konnte etwas beobachten? Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 212200 an die ermittelnden Beamten. /ma

