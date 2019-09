Offenburg – Anzeige folgt

Anzeige

Offenburg (ots) – Das ausufernde Fest einer Hochzeitsgesellschaft am Donnerstagabend in der Wichernstraße rief die Beamten des Polizeireviers Offenburg sowie die Hundestaffel auf den Plan. Ein Anrufer teilte gegen 22 Uhr mit, dass er laute Musik und mehrere Schüsse vernommen hätte. Die Ermittler versuchten unmittelbar nach dem Eingang der Meldung, dem Vorfall unter den Hochzeitsbesuchern auf den Grund zu gehen. Neben Patronenhülsen, konnte in einem geparkten Pkw schließlich eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Wer diese kurz zuvor benutzt hatte, konnte zwar nicht in Erfahrung gebracht werden. Dennoch sieht sich der Fahrzeughalter, der die Pistole vom Typ Walter in seinem Wagen verstaut hatte, mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige konfrontiert. Der 54-Jährige konnte keinen erforderlichen Waffenschein vorzeigen, der das Führen der Schreckschusswaffe legitimiert hätte.

/ya

