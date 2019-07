Offenburg – Arbeitsunfall

Anzeige

Offenburg (ots) – Am Dienstagmorgen kam es in einer Firma in der Robert-Bosch-Straße gegen 5 Uhr zu einem Arbeitsunfall, bei welchem ein 36-jähriger Arbeiter am Bein verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war aus noch unbekannter Ursache ein beladener Transportwagen umgekippt und hat den Mann am Fuß getroffen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung musste er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

