Offenburg – Attackiert und verletzt

Offenburg (ots) – Nach einer Hundeattacke am Mittwochabend in der Südstadt ermitteln die Beamten der Polizeihundeführerstaffel nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Eine Jugendliche war unweit des Karl-Heitz-Stadions mit ihrem Husky unterwegs, als gegen 21.50 Uhr plötzlich ein anderer Vierbeiner über einen kniehohen Zaun gesprungen und die 17-Jährige mit ihren Husky angegriffen haben soll. Die junge Frau und ihr Hund trugen hierbei leichte Verletzungen davon. Wer das Geschehen beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 an die Beamten der Polizeihundeführerstaffel.

