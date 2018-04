Offenburg – Auf offene Türen gestoßen, später entblößt, Polizei sucht Zeuginnen

Offenburg (ots) – Ein 37 Jahre alter Mann ist am Mittwochnachmittag durch die Gaswerkstraße geschlendert und hat hierbei gezielt nach unverschlossenen Autos Ausschau gehalten. Er betätigte hierbei die Türgriffe der dort geparkten Fahrzeuge und vertraute hierbei auf die Nachlässigkeit der Wagenbesitzer. Zwei Mal war sein Vorhaben von Erfolg gekrönt. Zwei nicht gesicherte Opel konnten so von dem 37-Jährigen durchstöbert werden. Aus einem Corsa sollen nun ein Fahrzeugschein sowie eine Trainingsjacke fehlen; aus einem Vivaro wird ein Navigationsgerät vermisst. In einem Hinterhof konnte der Verdächtige durch hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Offenburg vorläufig festgenommen werden. Drei Zeugen hatten den Mann bis dahin verfolgt und den Polizisten den Weg gewiesen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der mutmaßliche Dieb wieder auf freien Fuß gesetzt. Etwa zweieinhalb Stunden später waren die Ordnungshüter erneut mit dem Mittdreißiger befasst. Dieses Mal soll er in einer Tiefgarage eines Kaufhauses am Lindenplatz seine Hüllen fallen gelassen haben um sich danach entblößt zwei Frauen zu zeigen. Der alarmierte Hausdetektiv hielt den vermeintlichen Exhibitionisten bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzung fest. Bis dahin zogen die beiden Damen ihres Weges, so dass die Ermittler nun auf der Suche nach den Zeuginnen sind. Die Frauen, aber auch andere Zeugen, die das möglicherweise enthemmte Verhalten des 37-Jährigen beobachtet haben, setzten sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg in Verbindung. Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und exhibitionistischen Handlungen wurden eingeleitet.

