Offenburg – Auffällig unauffällig

Offenburg (ots) – Am frühen Mittwoch entschieden sich die Ordnungshüter aus Offenburg, den Lenker eines Rollers in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. In der Hoffnung, den aufmerksamen Augen der Beamten entkommen zu können, ließ der junge Lenker des Zweirades auffällig unauffällig etwas fallen. Wie sich herausstellte, hatte er so versucht eine geringe Menge von Marihuana verschwinden zu lassen. Nachdem auch einige Anzeichen auf den Konsum des Betäubungsmittels hindeuteten und ein Schnelltest den Verdacht bestätigte, musste der 18-Jährige eine Blutprobe abgeben. Nach deren Auswertung erwarten ihn neben einem Fahrverbot eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4011453