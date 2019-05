Offenburg – Auffällige Jugendliche

Anzeige

Offenburg (ots) – Am Montagabend wurden der Polizei in Offenburg von einer Zeugin mehrere auffällige Jugendliche im Bereich eines Schulhofs in der Zeller Straße gemeldet. Sie teilte mit, dass sie gesehen habe, dass ein Jugendlicher mit einer Schusswaffe rumhantiert hat. Drei Streifen des Polizeireviers Offenburg fuhren sofort vor Ort und konnten eine Gruppe von polizeibekannten Jugendlichen und Heranwachsenden feststellen. Bei der anschließenden Kontrolle der Personen fanden die Polizeibeamten bei einem 19-Jährigen eine Gaspistole, für die er keinen Waffenschein besaß. Des Weiteren bei einem 17-Jährigen ein verbotenes Einhandmesser. Die Beamten nahmen die beiden Waffen in Verwahrung und erteilten der Gruppe einen Platzverweis. Gegen die beiden jungen Männer werden durch die Polizei Offenburg Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz vorgelegt.

