Offenburg – Aufgebrochen

Offenburg (ots) – Unbekannte machten sich in der Nacht auf Montag an einem in der Wilhelmstraße abgestellten Anhänger zu schaffen. An dem zur Lagerung von Getränken geparkten Wagen wurde gewaltsam eine Verriegelung zerstört. Im Anschluss entwendeten die Langfinger mehrere Softgetränke von noch unbekanntem Wert. Es blieb ein Sachschaden von rund 1.000 Euro zurück. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

