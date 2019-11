Offenburg – Aufgebrochen und zerstört

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein unbekannter Autoknacker hat zwischen Samstagabend und Sonntagmittag einen in der Badstraße abgestellten Mercedes-Transporter gewaltsam geöffnet und den Innenraum des weißen Sprinters verwüstet. Möglicherweise hat sich der Unbekannte aus Frust über nicht vorgefundene Wertgegenstände zu seiner sinnlosen Zerstörungstat treiben lassen. Ebenso stieg der Vandale in der Badstraße auf die verglaste Überdachung eines Verwaltungsgebäudes und beschädigte drei Glaselemente. Der so angerichtete Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 3.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen. /wo

