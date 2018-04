Offenburg – Aufgeweckt, aufgeschreckt?

Offenburg (ots) – Am frühen Mittwoch gegen 5 Uhr wurden Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Friedrichstraße durch Geräusche aufgeschreckt. Sie konnten nur noch einen Mann mit dunklem Kapuzenpullover in Richtung Wilhelmstraße weglaufen sehen. Im Nachgang konnte festgestellt werden, dass mehrere Türen aufgebrochen wurden. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

