Offenburg – Auseinandersetzung in der Weststadt

Offenburg (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Offenburg wurde am frühen Donnerstagmorgen in die Marlener Straße gerufen. Vor einer Diskothek war es kurz nach 3 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen jungen Männern gekommen. Ein 18-Jähriger hatte mutmaßlich einem Kontrahenten einen Faustschlag verpasst, so dass dieser sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Ein 17-Jähriger störte die polizeiliche Aufnahme des Sachverhaltes dabei so sehr, dass ihm der Gewahrsam erklärt werden musste. Er wurde nach einem Atemalkoholtest, der einen Wert von über 1,5 Promille ergab, von seinen Eltern auf dem Polizeirevier abgeholt. Auch der vermeintliche Schläger stand annähernd unter dem gleichen Einfluss von Alkohol. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen beleidigte er einen Polizisten. Den 18-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Anzeigen. /ag

