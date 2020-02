Offenburg, B 3 – Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Anzeige

Offenburg (ots) – Drei Leichtverletzte und rund 25.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Dienstagnachmittag in der Appenweierstraße (B 3). Nach bisherigen Erkenntnissen krachte die 46 Jahre alte Fahrerin eines Fiat gegen 16:20 Uhr aus Unachtsamkeit in das Heck eines im Rückstau stehenden VW und schob diesen auf einen davor befindlichen Opel Corsa. Sowohl die 26 Jahre alte Golf-Fahrerin, als auch die 19 Jahre Opel-Lenkerin mussten mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die mutmaßliche Unfallverursacherin begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Sämtliche Autos wurden abgeschleppt.

/wo

