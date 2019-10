Offenburg, B 33a / L 98 – „Slalomfahrt“ mündet in Unfall, wer wurde gefährdet?

Anzeige

Offenburg, B 33a L 98 (ots) – Die verantwortungslose „Slalomfahrt“ eines 22 Jahre alten BMW-Fahrers mündete am Sonntagnachmittag am Offenburger Ei in einem Unfall mit einem Leichtverletzten sowie rund 20.000 Euro Sachschaden. Der junge BMW-Lenker soll mit seinem leistungsstarken Gefährt und mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit kurz vor 15 Uhr auf der B 33a von Offenburg in Richtung Schutterwald mehrere Verkehrsteilnehmer links und rechts überholt haben und diese wie Slalomstangen hinter sich gelassen haben. Nachdem ihn eine rote Ampel am Offenburger Ei zum Anhalten gezwungen hatte, soll sich seine rasante Fahrweise anschließend fortgesetzt haben. Zunächst überholte der 22-Jährige ein neben ihm fahrendes Auto bevor er beim Wiedereinscheren ins Schleudern geriet und hierbei einem vorausfahrenden Opel eines 63-Jährigen in dessen Heck krachte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos etliche Meter abgewiesen und kamen abseits einer dortigen Böschung zum Stillstand. Der Opel-Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, benötigte allerdings keine ärztliche Soforthilfe. Der mutmaßliche Unfallverursacher kam ohne Blessuren davon. Sein riskantes Fahrverhalten kostete ihn allerdings seinen Führerschein. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben gegen den 22-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und bitten Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des BMW-Lenkers gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4415881