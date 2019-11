Offenburg, B3 – Aufgefahren und schwer verletzt

Anzeige

Offenburg (ots) – Nach einem Auffahrunfall am Donnerstagabend auf der B3 an der Kreuzung Moltkestraße sind eine Verletzte und rund 8.000 Euro Sachschaden zu beklagen. Gegen 21:30 Uhr krachte eine 51- jährige Unfallverursacherin mit ihrem Renault von Appenweier kommend aus Unachtsamkeit in das Heck eines verkehrsbedingt anhaltenden Fords und schob diesen auf einen BMW. Die 51-jährige Ford-Lenkerin musste aufgrund ihrer Verletzungen ins Offenburger Krankenhaus gebracht werden. Um den Renault und den Ford kümmerten sich die hinzugerufenen Abschleppdienste. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

