Offenburg, B3 – Mehrere Auffahrunfälle nach Motorradsturz

Offenburg, B3 (ots) – Aufgrund eines Rettungswagens, der mit Blaulicht auf der B3 in Richtung Offenburg fuhr, fuhren die anderen Verkehrsteilnehmer am Montagmorgen an den Fahrbahnrand und kamen teilweise zum Stillstand. Nachdem der Rettungswagen gegen 9.15 Uhr passierte, setzten die Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge wieder in Bewegung. Hierbei kam eine 54-jährige Motorradfahrerin aus bisher ungeklärter Ursache zum Sturz. Um eine Kollision mit der gestürzten Frau zu vermeiden, musste ein dahinterfahrender Sprinterfahrer eine Vollbremsung einlegen. Hinter dem Sprinter fuhr ein weiterer Wagen, welcher nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf den vorderen Sprinter prallte. Ein weiterer dahinterfahrender Pkw konnte ebenfalls sein Fahrzeug nicht mehr zeitgerecht zum Stillstand bringen und kollidierte ebenfalls mit den Vordermännern. Ein Autofahrer wurde in Folge der Zusammenstöße in ein Klinikum nach Offenburg gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. Die Motorradfahrerin wurde ebenfalls in einem Klinikum in Offenburg ambulant behandelt.

/gü

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4358912