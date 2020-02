Offenburg – Balkonbrand in der Weststadt

Anzeige

Offenburg (ots) – Wie es zu einem Feuer auf dem Balkon einer Wohnung in der Altenburger Allee am Sonntagabend kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg. Gegen 22:15 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei alarmiert, nachdem das Feuer in der Weststadt entdeckt wurde. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, konnte zwar schlimmeres verhindert werden, trotzdem mussten zwei Bewohner leichtverletzt zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

