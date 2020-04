Offenburg – Bei Rot über die Ampel

Anzeige

Offenburg (ots) – Am Samstagabend beobachteten zwei Polizeibeamte bei der Fahrt von der Grabenallee in Richtung Hauptstraße einen 31-jährigen Radfahrer der bei Rot vom Bürgerpark her über die Kreuzung fuhr. Der Fahrradfahrer erkannte nach einem kurzen Blick nach rechts wohl seinen Fehler sowie die herannahende Polizei und hielt auf dem Fahrbahnteiler an. Bei der darauf folgenden Befragung gab der Radfahrer zunächst zu über Rot gefahren zu sein, änderte aber dann seine Meinung als die Polizeibeamten ihm die Höhe des zu erwartenden Bußgeldes und den ebenfalls drohenden Punkt in Flensburg informierten. Auf den Radler kommt nun ein Bußgeldverfahren für das vorsätzliche missachten des Rotlichtes einer Ampel zu.

