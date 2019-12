Offenburg – Beim Abbiegen kollidiert – Zeugen gesucht

Anzeige

Offenburg (ots) – Im Ortsteil Windschläg kam es am Dienstag gegen 07:45 Uhr an der ampelgeregelten Kreuzung der Appenweiererstraße mit der Straße Breitfeld zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 33jährige Pkw-Fahrerin kam aus Richtung Appenweier und wollte nach links in die Straße Breitfeld abbiegen. Dabei stieß sie mit dem Pkw einer 30jährigen Frau zusammen, die von Offenburg in Richtung Appenweier unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen Totalschaden, beide mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 25.000 Euro. Da es widersprüchliche Angaben der Unfallbeteiligten gibt werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Offenburg unter der Telefonnummer 0781/21-2200 zu melden.

/ms

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4477513 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4477513