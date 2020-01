Offenburg – Beim Abbiegen Radfahrer erfasst und verletzt

Anzeige

Offenburg (ots) – Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer kam es am Dienstagabend an der Einmündung der Freiburger Straße zur Gaswerkstraße. Gegen 18:15 Uhr war die eine Dacia-Fahrerin in westlicher Richtung auf der Freiburger Straße unterwegs und beabsichtigte nach links in die Gaswerkstraße abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar einen 25-jährigen Radfahrer, der zu diesem Zeitpunkt ordnungsgemäß jedoch unbeleuchtet auf dem Radweg der entgegengesetzten Richtung den Einmündungsbereich überquerte. Durch den daraus resultierenden Zusammenstoß wurde der Radler verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand nur relativ geringer Sachschaden.

