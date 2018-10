Offenburg – Beim Abbiegen übersehen

Anzeige

Offenburg (ots) – Der Lenker eines Volkswagen hatte am Sonntagabend beim Abbiegen vermutlich eine 29 Jahre alte Fahrradfahrerin übersehen und stieß mit dem Velo der Dame zusammen. Der 38 Jahre alte VW-Fahrer war kurz nach 20 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs, als er nach rechts in die Angelgasse abbiegen wollte und die Frau trotz des eingeschalteten Lichts am Rad vermutlich übersah. Bei dem folgenden Zusammenstoß zog sich die 29-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur Behandlung in das Klinikum nach Offenburg gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4100243