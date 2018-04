Offenburg – Beim Linksabbiegen mit Radfahrer zusammengestoßen

Offenburg (ots) – Beim Zusammenstoß eines Fahrrades und eines Autos wurde am Mittwochmorgen ein 44 Jahre alter Radler verletzt. Kurz nach 7 Uhr beabsichtigte eine Skoda-Fahrerin von der Rammersweierstraße nach links in die Straße `Am Alten Ausbesserungswerk´ abzubiegen und übersah dabei den auf dem Radstreifen in Richtung Stadtmitte entgegenkommenden Biker. Dieser kam durch den Zusammenstoß zu Fall und musste aufgrund seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst in das nahegelegene Klinikum gebracht werden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3914094