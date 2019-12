Offenburg – Belästigt

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein 48 Jahre alter Mann ist am Montagabend von Beamten des Polizeireviers Offenburg in Gewahrsam genommen worden, nachdem er permanent Passanten als auch Standbetreiber auf dem Weihnachtsmarkt belästigt hatte. Erstmals wurde der offensichtlich Alkoholisierte gegen 19 Uhr von den hinzugerufenen Gesetzeshütern ermahnt und ihm die Folgen einer Nichtbeachtung der Anweisungen aufgezeigt. Die gut gemeinten Ratschläge scheinen allerdings nicht gefruchtet zu haben. Drei Stunden später musste erneut eine Streife des örtlichen Reviers anrücken. Der 48-Jährige zeigte sich gegenüber den Polizisten uneinsichtig, sodass er seinen Rausch von über zwei Promille in der Ausnüchterungszelle ausschlafen musste.

