Offenburg – Beleidigt, bedroht und in Gewahrsam genommen

Offenburg (ots) – Weil zwei Männer offenbar gegen die Tür einer Gaststätte in der Hauptstraße getreten haben sollen, wurden in den frühen Mittwochmorgenstunden die Beamten des Polizeireviers Offenburg zu Hilfe gerufen. Vor Ort trafen die Polizisten kurz vor 1 Uhr auf einen 32-Jährigen und seinen Begleiter. Nachdem der Ältere die Preisgabe seiner Identität verweigerte und in aggressiver Weise auf die Beamten zuging, mussten diese mit Zwang entgegentreten. Auf dem Weg in den anschließenden Polizeigewahrsam sprach der 32-Jährige Beleidigungen und Bedrohungen aus, weshalb ihm neben einer Rechnung für die Übernachtung auch noch ein Strafverfahren ins Haus steht.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4391001