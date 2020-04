Offenburg/Berghaupten – Nach Bedrohung ermittelt und festgenommen

Anzeige

Offenburg Berghaupten (ots) – Aus noch ungeklärten Gründen kam es am Montagabend kurz nach 20 Uhr in der Zeppelinstraße zu Streitigkeiten in dessen Folge ein zunächst Unbekannter seinen ihm bekannten Kontrahenten mit einer Waffe bedroht haben soll. Kurz vor Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen war der Mann bereits mit einem Fahrzeug weggefahren. In der Folge ging über Notruf eine weitere Meldung aus der Okenstrasse ein, wo der Unbekannte gegen 20.30 Uhr auf einem Kundenparkplatz auf einen weiteren Bekannten traf und diesen ebenfalls mit einer Schusswaffe bedrohte. Die nachfolgenden Ermittlungen führten die Beamten nach Berghaupten, wo sich der mutmaßliche Angreifer, ein 30-jähriger Mann aus Afghanistan, in eine Wohnung zurückgezogen haben soll. Mehrere Streifenbesatzungen von verschiedenen Polizeirevieren, Beamte der Kriminalpolizei und mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos konnte der amtsbekannte Mann kurz vor 2 Uhr in der Wohnung festgenommen und bei ihm eine waffenscheinpflichtige Softair-Luftpistole sichergestellt werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz aufgenommen.

