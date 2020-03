Offenburg – Betrunken und ohne Führerschein

Anzeige

Offenburg (ots) – Im Rahmen einer mobilen Verkehrskontrolle fiel den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg am frühen Mittwochmorgen ein auffällig langsam fahrender Mercedes in der Heinrich-Hertz-Straße auf, woraufhin sie diesen einer Kontrolle unterziehen wollten. Der Fahrer des Mercedes reagierte erst nach mehreren Hundert Metern auf die Anhaltesignale der Streifenbesatzung. Während der Überprüfung konnten die Beamten bei dem 34-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von nahezu 1,5 Promille. Außerdem ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Mittdreißiger auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Der weitere Weg führte den Mercedes-Lenker zur Dienststelle des Verkehrsdienstes zur Erhebung einer Blutprobe. Hier konnte überdies festgestellt werden, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. An eine Weiterfahrt war daher nicht zu denken und der Fahrzeugschlüssel wurde beschlagnahmt. Den 34-Jähringe erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Beifahrer, der auch Halter des Mercedes ist und sich während der Kontrolle gegenüber den Beamten sehr aggressiv verhielt, muss sich wegen Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

