Offenburg – Beziehungsstreit eskaliert

Anzeige

Offenburg (ots) – Weil er mit seiner Ex-Freundin in Kontakt treten wollte, verschloss ein Mittzwanziger in der Nordoststadt das Motorrad seiner Ex-Partnerin mit einem Kettenschloss. Zu dem so unfreiwillig herbeigeführten Gesprächstermin erschien seine `Ehemalige´ am Dienstagabend gegen 21:35 Uhr in Begleitung einer Freundin und deren Bruder. Nach einem verbalen Austausch gab der Mittzwanziger das Motorrad wieder frei, worauf der begleitenden Bruder das Verschlussstück an sich nahm. Als der Initiator des Treffens sein Schloss zurückforderte, soll er vom Bruder zu Boden gebracht und mit einem Werkzeug geschlagen worden sein. Erst durch das Einschreiten eines unbeteiligten Zeugen, der angab die Polizei zu rufen, ließ der Mann von seinem Gegenüber ab und flüchtete mit seinem Auto. Gegen ihn leiteten die Beamten des Polizeireviers Offenburg nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4331291