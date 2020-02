Offenburg – Brand auf Balkon

Anzeige

Offenburg (ots) – Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte eine glimmende Zigarette am Montagabend einen Brand auf einem Balkon in der Tullastraße verursacht haben. Dem 51 Jahre alten mutmaßlichen Verursacher gelang es zwar noch vor dem Eintreffen der alarmierten Wehrleute und der Polizei, das Feuer zu löschen. Er trug hierbei jedoch leichte Verletzungen davon und musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg ermitteln nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

