Offenburg – Brand in Geschäftshaus, Hauptstraße stadteinwärts gesperrt

Offenburg (ots) – Einsatzkräfte der Feuerwehr Offenburg und des örtlichen Polizeireviers sind aktuell mit einem Brand in einem Geschäftshaus in der Hauptstraße im Bereich der Kronenstraße beschäftigt. Die Hauptstraße ist derzeit stadteinwärts gesperrt. Dementsprechend bestehen größere Verkehrsbehinderungen und Rückstau. Nach bisherigen Feststellungen dürfte ein technischer Defekt an einem Verteilerkasten im Innern des Gebäudes als Brandursache in Betracht kommen. Ein Mitarbeiter hat gegen 6:45 Uhr beim Betreten des Hauses Rauchgeruch wahrgenommen. Die Wehrleute haben zur Brandbekämpfung eine Drehleiter im Einsatz. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

