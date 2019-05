Offenburg – Brandherd in Zwischenwand

Anzeige

Offenburg (ots) – Die Auslösung eines Brandalarms hat am Montagvormittag zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Grimmelshausenstraße geführt. Bei gegen 11 Uhr durchgeführten Dacharbeiten in einem dortigen Alten- und Pflegeheim gingen die Wehrleute zunächst davon aus, dass dem Warnsignal eine Staubentwicklung zugrunde lag. Gleich darauf entdeckten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Offenburg jedoch einen Brandherd in einer Zwischenwand, den sie umgehend ablöschten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. /wo

