Offenburg – Brennender Busch

Offenburg (ots) – Zu einem Brand in der Zähringerstraße rückten am Sonntagabend Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei aus. Gegen 23:45 Uhr war dort eine Hecke zwischen Wohnhaus und dem Gleisbett in Brand geraten und konnte noch vor dem Eintreffen der Wehrleute durch Anwohner mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle gebracht werden. Durch die Feuerwehr wurden Naschlöscharbeiten zur Verhinderung einer erneuten Entzündung und einer möglichen Ausbreitung durchgeführt. An dem Gebüsch entstand ein Schaden von schätzungsweisen 200 Euro. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt.

/rs

