Offenburg, Bühl – Festgenommen

Anzeige

Offenburg, Bühl (ots) – Nach einem versuchten Diebstahl am frühen Dienstagmorgen in der Bühler Straße haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen gegen einen 36 Jahre alten Mann aufgenommen. Der Amtsbekannte steht im Verdacht, kurz vor 4 Uhr durch ein gekipptes Fenster in eine Gaststätte eingedrungen zu sein. Da durch sein rabiates Vorgehen ein Anwohner auf das kriminelle Treiben aufmerksam wurde, klickten wenig später die Handschellen. Die herbeigeeilten Einsatzkräfte des Polizeireviers Offenburg konnten den Mittdreißiger in einer Toilette des Anwesens vorläufig festnehmen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4536533 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4536533